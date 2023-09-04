В России появится нацпроект по формированию экономики данных

Он должен предусматривать создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и программного обеспечения, в том числе облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить утверждение национального проекта по формированию экономики данных на период до 2030 года, предусматривающего в том числе мероприятия в следующих сферах обработки данных: сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров; передача данных и развитие систем связи нового поколения", - говорится в одном из пунктов.

Также нацпроект должен предусматривать создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и программного обеспечения, в том числе облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей.

В документе намерены регламентировать обеспечение безопасности данных, в частности, с использованием технологии квантового шифрования, а также совершенствование отечественных стандартов и протоколов в этой сфере. Нацпроект также будет предполагать разработку алгоритмов обработки и анализа данных, включая основанные на использовании искусственного интеллекта; создание отечественных хранилищ кода (платформ и сервисов), необходимых для совместной работы российских и иностранных программистов.

Поддержка фундаментальных исследований

Помимо этого Путин поручил предусмотреть в рамках нацпроекта инструменты, которые позволят комплексно поддержать развитие цифровой экономики, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также фундаментальные исследования в сфере вычислительных технологий.

При формировании документа должна быть обеспечена преемственность ранее созданных научно-технологических заделов и предусмотрено необходимое финансирование для указанных направлений. Это необходимо, чтобы обеспечить бесперебойную деятельность научных коллективов и лабораторий.

Также правительство должно определить источники и ежегодный объем финансирования национального проекта, в том числе за счет средств федерального бюджета. Срок исполнения поручений установлен до 1 июля 2024 года.