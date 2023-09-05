Бурятия за два года получила 138 автобусов отечественного производства

Парк общественного транспорта пополнился в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

УЛАН-УДЭ, 5 сентября. /ТАСС/. Автопарк Улан-Удэ пополнился 14 новыми большими автобусами "Волгобас". Это вторая партия транспортных средств, поступивших в Бурятию по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", в прошлом году регион получил 124 автобуса, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"Первая партия в количестве 124 транспортных средства (59 "Волгобасов" и 65 ПАЗ) пришла в прошлом году. Сейчас в Улан-Удэ прибыли еще 14 больших автобусов, - уточнили в пресс-службе.

По словам исполняющего обязанности директора МУП "Городские маршруты" Александра Надточина, "Волгобасы" осуществляют перевозку пассажиров, в том числе в отдаленные микрорайоны. "Они комфортные, эргономика, дизайн совсем уже другой, удобные сидения, автобусы низкозольные и оборудованы для маломобильных граждан, мам с колясками, - привела слова Надточина пресс-служба. - В этом году с момента поступления автобусов мы выполнили регистрационные действия, получили госномера, сейчас проходим процедуру по получению лицензии в транспортной инспекции на осуществление пассажирских перевозок".

В целом с 2019 года за счет участия Бурятии в различных федеральных программах, благодаря Единой дальневосточной субсидии парк общественного транспорта Улан-Удэ пополнился 15 трамвайными вагонами и 161 автобусами большой и средней вместимости. В 2020 году было закуплено два автобуса для Муйского района, в 2022 году - 14 автобусов для городов Кяхты, Северобайкальска и Закаменска.

Обновление пассажирского транспорта в городских агломерациях - одно из направлений нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Благодаря поддержке Минтранса России регионы могут приобрести новый транспорт со скидкой 60%. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.