На ремонт автодороги Великий Новгород - Луга направят более 700 млн рублей

Как сообщили в региональном правительстве, работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Более 737 млн рублей будут направлены на ремонт дороги Великий Новгород - Луга в Новгородской области. Работы предусмотрены на участке протяженностью 48,7 км, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Подрядная организация приступила к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия на региональной дороге Великий Новгород - Луга на территории Батецкого района. Ремонтные работы предусмотрены на участке протяженностью 48,7 км. <...> Стоимость строительно-монтажных работ - 737,4 млн рублей. За ходом работ следит независимый строительный контроль", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в рамках ремонта подрядчик уложит выравнивающий и верхний слои асфальта, восстановит съезды, примыкания и посадочные площадки вдоль автомобильной дороги. Также запланировано обустройство дороги - нанесение разметки, укрепление обочин и замена старых дорожных знаков. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Дорога Великий Новгород - Луга входит в опорную сеть страны. Ранее был выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дороги в границах Новгородского района. Сейчас на участке трассы протяженностью 21 км продолжаются работы по обустройству.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.