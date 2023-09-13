В Карачаево-Черкесии открылись 18 образовательных центров "Точка роста"

Как сообщил глава республики Рашид Темрезов, в регионе уже работает 131 подобный центр

ЧЕРКЕССК, 13 сентября. /ТАСС/. Открытие 18 центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" состоялось в селах Карачаево-Черкесии (КЧР) в среду по национальному проекту "Образование". Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

"В республике прошел марафон открытий центров образования "Точка роста" - на базе 18 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности", - написал глава региона.

По его словам, на сегодняшний день в КЧР работает 131 такой центр. До конца 2024 года "Точки роста" появятся во всех сельских школах и малых городах республики. Запланировано открытие еще 19 центров образования.

"Открытие центров - это, прежде всего, внедрение новых методов обучения и воспитания, что, в свою очередь, является залогом обеспечения равных условий для получения качественного образования вне зависимости от того, в какой местности проживают дети. У ребят есть замечательная возможность не просто углубленно изучать науку, но и делать это творчески и креативно, при этом открывая в себе таланты и развивая способности", - добавил Темрезов.

"Точки роста" - специальные образовательные центры, создаваемые на базе школ в селах и малых городах. Их работа направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Открытие центров проходит в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", согласно целям которого Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.