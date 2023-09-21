Более 30 человек принимают участие в отборочном этапе "Абилимпикса" на Сахалине

Как сообщили в Агентстве по развитию человеческого капитала региона, чемпионат проходит в очно-дистанционном формате

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Более 30 человек принимают участие в отборочном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" на Сахалине. Об этом сообщили ТАСС в Агентстве по развитию человеческого капитала Сахалинской области.

"Чемпионат проходит в очно-дистанционном формате. Участники делают свои задания под камерой. Всего 31 конкурсант борется за право участия в финале [чемпионата]", - рассказал собеседник агентства.

По информации правительства Сахалинской области, сборная региона будет состоять из конкурсантов трех возрастных категорий: школьников, студентов и специалистов. Для соревнований на Сахалине организовано 9 площадок по 19 компетенциям. Отборочный этап завершится на острове 30 сентября. Его итоги будут подведены по окончании очного этапа в конце октября в Москве.

О чемпионате

"Абилимпикс" является одним из проектов автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей". Чемпионатное движение направлено на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального инклюзивного образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. В Сахалинской области первые соревнования чемпионата "Абилимпикс" прошли в 2016 году по шести компетенциям. Тогда в них приняли участие 47 человек.

Чемпионат "Абилимпикс" является одним из ее проектов АНО "Россия - страна возможностей" и закреплен в мероприятиях национального проекта "Образование". Он дает многим людям с инвалидностью мотивацию к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству.