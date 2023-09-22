На Кубани до конца года намерены благоустроить более 140 зеленых территорий

В регионе уже по нацпроекту обновили территории в станице Калининской, Новокубанске и Кропоткине

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Более 140 зеленых территорий приведут в порядок и благоустроят в Краснодарском крае до конца года в рамках нацпроекта. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Всего до конца года приведем в порядок еще 142 зеленые зоны", - написал Кондратьев. Он пояснил, что недавно в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" обновили территории в станице Калининской, Новокубанске и Кропоткине. "Там установили новые детские и спортивные площадки, лавочки, обустроили пешеходные дорожки, жители сами выбрали эти места для преображения, нам важно, чтобы у людей была возможность отдыхать в комфортных парках и скверах, а молодежь поддерживала здоровый образ жизни", - отметил Кондратьев.

В качестве примера в пресс-службе администрации региона привели благоустроенный парк в Калининском районе. Там появилась территория с детской игровой и скейт-площадкой, спорткомплекс с тренажерами, парк украсили малыми архитектурными формами и входной стелой, а для удобных прогулок сделали побольше дорожек из тротуарной плитки, перголы, подключили новое освещение.

Что касается объектов, которые предстоит благоустроить до конца года, в пресс-службе подчеркнули, что речь идет не только о парках, но также о скверах и набережных.