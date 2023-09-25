В Хабаровском крае новые специальности бесплатно смогут получить около 2,5 тыс. человек

Среди популярных направлений в регионе выделяют государственное и муниципальное управление, интернет-маркетинг, графический дизайн, психологию и другие

ХАБАРОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Бесплатное обучение для получения новых специальностей в Хабаровском крае в ближайшие два года пройдут порядка 2,5 тыс. человек, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

"В этом году в крае планируется обучить не менее 1 233 человек. <...> На следующий год, <...> учитывая востребованность обучения среди жителей края, квота будет не меньше, чем та, что предоставлена в этом году", - сказал Никонов.

В числе популярных в регионе направлений он назвал административно-управленческую и офисную деятельность, государственное и муниципальное управление, интернет-маркетинг, графический дизайн, программирование, тестирование программного обеспечения, анализ данных, педагогику, психологию. Люди также идут учиться на младших медсестер, поваров, пекарей, парикмахеров, портных. Востребованы и бухгалтерский учет, управление финансовыми потоками на руководящих должностях и другое.

Эта работа ведется по национальному проекту "Демография", учеба организована тремя федеральными операторами: Томским государственным университетом, РАНХиГС и Институтом развития профессионального образования. Последний сотрудничает со средними специальными учебными заведениями края - колледжами и техникумами.

Наиболее активно в образовательном процессе, как уточнил собеседник агентства, участвуют безработные граждане, женщины с детьми и люди старшего поколения. С недавнего времени обучение проходят и ветераны специальной военной операции.