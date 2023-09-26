Врачи передвижных комплексов выявили более 3,5 тыс. заболеваний у жителей Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. заболеваний было выявлено у жителей Амурской области с начала года благодаря мобильным передвижным комплексам, работающим в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В результате мобильной работы врачей выявлено 3 515 заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, онкологических, сахарного диабета", - говорится в сообщении.

В Приамурье функционировали 35 мобильных передвижных комплексов: семь диагностических, три маммографических, восемь флюорографических, а также восемь фельдшерско-акушерских пунктов, четыре стоматологии и пять амбулатории. С начала года врачи выезжали в муниципалитеты почти 2 тыс. раз. Они осмотрели и проконсультировали порядка 76 тыс. пациентов.

Передвижные комплексы в Амурской области открыты в рамках нацпроекта "Здравоохранение" для оказания медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах.