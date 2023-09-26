В Псковской области к 2030 году откроют модельные библиотеки в каждом муниципалитете

Работы будут проводить в рамках нацпроекта "Культура"

ПСКОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Псковской области откроют к 2030 году во всех муниципальных образованиях региона как минимум по одной модельной библиотеке в рамках нацпроекта "Культура". Такие учреждения будут обустроены на базе действующих культурных учреждений после проведения в них капитального ремонта, сообщила ТАСС председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

"Мы рассчитываем, что к 2030 году в каждом муниципалитете появится как минимум по одной модельной библиотеке, а потом уже будем отрабатывать и открывать такие библиотеки в других сельских населенных пунктах. В прошлом году ремонт проводился в Дновской библиотеке, в здании 50-х годов прошлого века: капремонт здесь никогда не проводился, здесь печное отопление, потолок и стены требовали ремонта. И капремонт ведется за счет областного бюджета, мы полностью меняем систему отопления, усиливаем перекрытия, меняем электрику. Здесь появится модельная библиотека", - рассказала Тимофеева.

По ее словам, в Псковской области многие объекты культуры - библиотеки, музеи и дома культуры - размещаются в зданиях, являющихся объектами культурного наследия.

"Этот факт зачастую затрудняет ситуацию, так как проведение капремонта в таких зданиях требует разработки специальных проектов и привлечения экспертов-реставраторов, что удорожает конечную стоимость работ. Но мы понимаем: если беремся за объект, делаем его полностью. Остались библиотеки финансово емкие в плане ремонта. Но мы приведем их в порядок, и они станут модельными. Стандарт модельных библиотек подразумевает выделение средств из федерального бюджета на текущий ремонт и оснащение, а капремонт должен делать регион либо муниципалитет", - уточнила глава регионального комитета по культуре.

Псковская область включает более 8 тыс. сельских населенных пунктов: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров. Поэтому повышение доступности услуг таких учреждений особенно важно для региона.

В центре нацпроекта "Культура" - повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.