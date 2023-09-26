Ремонт трассы в Тамбовской области за 430 млн рублей начали с опережением срока

По словам главы региона Максима Егорова, до ремонта дорога находилась в аварийном состоянии

ТАСС, 26 сентября. Трассу "Каспий" - Сукмановка - Жердевка в Тамбовской области протяженностью 23 км начали ремонтировать на год раньше срока по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", изначально ремонт планировали начать в 2024 году, сообщил глава региона Максим Егоров.

"Раньше срока приступили к ремонту дороги "Каспий" - Сукмановка - Жердевка протяженностью 23 км! Трасса вошла в нацпроект "Безопасные качественные дороги", стоимость работ составит более 432 млн рублей", - написал Егоров в Telegram-канале.

Он отметил, что дорога до ремонта была в аварийном состоянии, ямочный ремонт ситуацию не спасал. "Я получил большое количество обращений от местных жителей, и было понятно, что дорогу необходимо делать как можно скорее", - добавил губернатор.

Ремонт будет включать в себя укрепление дорожного основания с учетом возросшей транспортной нагрузки. Подрядчик на объекте уложит два слоя асфальта, укрепит обочины, приведет в порядок остановки общественного транспорта. "Изначально дорога стояла в плане на 2024 год. Но мы использовали механизмы опережающего финансирования и смогли начать ремонт на год раньше", - добавил Егоров.