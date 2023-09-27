В Липецкой области отремонтировали дорогу до туробъекта в Троекурово

Природный парк "Кудыкина гора" ежегодно посещают более 350 тыс. гостей

ЛИПЕЦК, 27 сентября. /ТАСС/. Дорогу до туристического объекта в селе Троекурово отремонтировали в Липецкой области по нацпроекту. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"В Лебедянском районе отремонтировали 15 км автодороги от райцентра до села Троекурово, это туристический и паломнический маршрут: Троекурово - одно из красивейших и древнейших сел Лебедянского района, ему около 400 лет", - сказал Артамонов. Он напомнил, что последние полтора века там существует Свято-Димитриевский женский монастырь, и есть старый парк с остатками усадьбы Русиновых. "Благодаря нацпроекту добраться сюда из Лебедяни можно будет по ровной и безопасной дороге, где уложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 11,5 см, обустроены съезды и примыкания, отремонтированы остановки и девять водопропускных труб, укреплены обочины, нанесена разметка", - пояснил Артамонов.

Он напомнил, что ранее в рамках нацпроекта начали ремонт дороги Задонск - Алексеевка протяженностью 9 км. Она ведет от райцентра к природному парку "Кудыкина гора", который ежегодно посещают более 350 тыс. гостей. "На одном участке ремонта - до пересечения с трассой М4 - уже уложено два слоя нового асфальтобетона, обустроены съезды и примыкания, укреплены обочины, нанесена новая разметка, работы на втором участке - за федеральной трассой - также должны быть завершены к концу осени", - заметил Артамонов.

Он напомнил, что целью областных властей является создание комфортных условий не только для жителей Липецкой области, но и, безусловно, для гостей, которые приезжают посмотреть на природу и памятники, поклониться святым местам. "Дороги - это первое впечатление любого путешественника. Мы хотим, чтобы эти впечатления были приятными, чтобы к нам возвращались", - заметил Артамонов.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что за четыре года - с 2019 по 2022 - на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" регион потратил более 19 млрд рублей, из них 5,85 млрд - деньги федерального бюджета. "Благодаря нацпроекту в области с 2019 года удалось обновить более 1 250 км региональных автодорог и улиц липецкой агломерации", - заключили в пресс-службе.