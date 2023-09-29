В Хабаровском крае откроют два центра онкологической помощи

Как сообщил зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов, они появятся в Краевом диагностическом центре Хабаровска и в городской больнице №7 Комсомольска-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 29 сентября. /ТАСС/. Центры амбулаторной онкологической помощи откроют в двух медицинских учреждениях Хабаровского края, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов. Эта работа ведется по программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

"Для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, а также повышения доступности медицинской помощи в регионе [открываются] Центры амбулаторной онкологической помощи, в которых пациенты не только проходят первичную диагностику и наблюдаются у специалистов, но и получают лечение в условиях дневного стационара", - сказал Никонов. Такие центры запустят в Краевом диагностическом центре Хабаровска и в городской больнице №7 Комсомольска-на-Амуре.

Сами учреждения региона оснащают новым оборудованием. В прошлом году было закуплено 19 единиц техники стоимостью 140,55 млн рублей для Краевого клинического центра онкологии. В мае этого года там же был введен в эксплуатацию ангиограф. В этом году также будет оснащен новым оборудованием онкодиспансер в Комсомольске-на-Амуре. Учреждение получит две единицы оборудования, сумма которого превышает 52 млн рублей, планируется установка гистологического сканера и современного эндоскопического оборудования.

"Существует проблема, она связана с тем, что оборудование краевого онкологического центра (Хабаровск) нуждается в обновлении, требуются достаточно большие финансовые вливания. Мы нуждаемся в двух новых линейных ускорителях, обновлении ПЭТ. Мы рассчитываем на поддержку федерального Минздрава в решении этого вопроса", - добавил Никонов.

С 2019 года центры помощи заработали в краевом онкологическом центре, а также на базе центральных районных больниц Верхнебуреинского района и района имени Лазо, сказал Никонов.