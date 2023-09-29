В Улан-Удэ в 2024 году начнут перевод частных домов с печного на электроотопление

В пилотную зону вошли три дачных товарищества: "Урожай", "Сибиряк" и "Профсоюзник"

УЛАН-УДЭ, 29 сентября. /ТАСС/. Перевод частных домовладений города Улан-Удэ с печного на электрическое отопление начнется в 2024 году. По федеральному проекту "Чистый воздух" выбрано три пилотные территории - дачные товарищества, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

"Перевод на электроотопление начнется в следующем году с пилотной зоны, куда вошли три дачных товарищества: "Урожай", "Сибиряк" и "Профсоюзник", - сообщили в мэрии.

В 2025 году для перехода на экологически чистый вид отопления будут модернизированы электросети поселка Забайкальский, в 2025-2026 годах работы планируется провести в микрорайоне Левый берег, в 2027 году - в микрорайонах Стеклозавод, Шишковка, Аршан, Верхняя Березовка, Комушки и Горького и в 100-х кварталах на юго-западе Улан-Удэ. "Для качественной разработки документации энергетики проводят опрос местных жителей: выясняют, готовы ли жители дачных поселков перейти на электроотопление, какое электрооборудование хотят установить, и какая мощность потребуется, - пояснили в администрации Улан-Удэ. - Результаты опроса будут учитываться при реконструкции сетей".

Бурятия в свое время не попала в перечень регионов, где с 2019 года реализуется проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Местные власти пытались решить проблему загрязнения воздуха в столице республики с помощью различных проектов, в том числе за счет привлечения инвесторов. На проблему обратил внимание вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В 2021 году Бурятия и Росприроднадзор подписали соглашение о реализации проекта "Чистый воздух" с 2024 года.

Основные источники загрязнения Улан-Удэ - небольшие угольные котельные, транспорт, печное отопление домов в частном секторе, сосредоточенном в пригороде. Каждую зиму в городе регистрируется превышение предельно допустимых концентраций по бензапирену в несколько десятков раз. Усугубляют ситуацию с загрязнением воздуха в столице Бурятии климатические и топографические факторы, а именно горно-котловинный рельеф. Все это создает неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, способствует накоплению их в приземном слое, а при высокой влажности образуют смог.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение на не менее 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах. Нацпроекты, инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.