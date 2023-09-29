29 сентября, 10:24

В России на нацпроект "Демография" в 2024 году планируют выделить более 882 млрд рублей

На нацпроект "Здравоохранение" направят почти 290 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Свыше 882 млрд рублей планируют выделить в 2024 году из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Демография". Также почти 290 млрд рублей направят на нацпроект "Здравоохранение" и еще 230,8 млрд рублей - на нацпроект "Образование", говорится в материалах к проекту федерального бюджета.

Согласно таблице, в 2023 году на нацпроект "Демография" направили 786,4 млрд рублей, а в 2024 году планируют выделить 882,5 млрд рублей.

Кроме того, на нацпроект "Здравоохранение" в следующем году направят 289,9 млрд рублей, на нацпроект "Образование" - 230,8 млрд рублей, на нацпроект "Наука и университеты" - 152,4 млрд рублей, на нацпроект "Культура" - 49,8 млрд рублей. 

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