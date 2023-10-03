3 октября, 04:34

На Камчатке до конца года высадят 25 тыс. саженцев березы

Работы осуществляют в рамках нацпроекта "Экология"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 октября. /ТАСС/. Лесовосстановление путем посадки саженцев с закрытой корневой системой впервые проведут на Камчатке до конца года. В Мильковском лесничестве высадят около 25 тыс. саженцев каменной березы, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Впервые в Камчатском крае лесовосстановление проведут путем посадки саженцев с закрытой корневой системой. Лесовосстановление планируется в Мильковском лесничестве. Всего с закрытой корневой системой будет высажено 25 тыс. саженцев березы Эрмана на площади почти 15 га", - говорится в сообщении.

Работы проводятся в рамках нацпроекта "Экология". В настоящий момент в лесничестве идет подготовка почвы, трактором прокладываются борозды шириной 3 м.

Ранее сообщалось, что два предприятия, осуществляющие разработку месторождений в Камчатском крае, совместно с краевым Агентством лесного хозяйства уже высадили около 22 тыс. саженцев березы в рамках лесовосстановительных мероприятий. В работах приняли участие около 150 человек. 

Теги:
РоссияКамчатский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация