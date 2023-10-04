На Сахалине в профориентационном фестивале приняли участие почти 1,5 тыс. школьников

Мероприятие организовали в рамках нацпроекта "Образование"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Почти 1,5 тыс. школьников Сахалинской области принимают участие в первом профориентационном фестивале "Билет в будущее", который стартовал в Южно-Сахалинске в рамках национального проекта "Образование". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В Южно-Сахалинске стартовал первый фестиваль профессий "Билет в будущее". В рамках мероприятия в историческом парке "Россия - моя история" развернули более 20 презентационных площадок, на которых юные островитяне пробуют себя в различных профессиях, участвуют в мастер-классах и деловых играх. С ребятами занимаются эксперты ведущих предприятий и учебных заведений Сахалинской области. Почти 1,5 тыс. сахалинских школьников <...> присоединились к фестивалю", - рассказали в сахалинском правительстве.

По информации областных властей, участвовать в фестивале могут учащиеся 6-11 классов. "Здесь представлены наши лучшие работодатели, актуальные компетенции и профессии будущего", - приводятся пресс-службой слова министра образования Сахалинской области Анастасии Киктевой.