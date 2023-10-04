На Камчатке в 2024 году благодаря нацпроекту откроют новую школу

Как сообщили в Минстрое края, она рассчитана на 500 мест

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 октября. /ТАСС/. Новую школу на 500 мест откроют в густонаселенном районе Петропавловска-Камчатского до конца 2024 года. Строительство ведется в рамках реализации в регионе нацпроекта "Образование", сообщили ТАСС в краевом Минстрое.

"Здание школы №40 возводится в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Планируется, что работы будут завершены до декабря 2024 года", - сообщили в министерстве.

Школа рассчитана на 500 ученических мест. Планируется обустройство двух спортзалов и актового зала с эстрадой. Пищеблок нового учебного заведения будет включать обеденный зал на 225 человек с участками для преподавателей и маломобильных групп населения. Школа строится в густонаселенном районе Петропавловска-Камчатского, где ведется активная жилищная застройка, в том числе проектирование нового микрорайона "Северный". В настоящий момент ученические классы в школах этого микрорайона переполнены.