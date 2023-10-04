В Комсомольске-на-Амуре для детей открыли центр профессиональных компетенций

Как сообщили в правительстве края, новое пространство дает толчок для развития учеников и их дальнейшей профессиональной ориентации

ХАБАРОВСК, 4 октября. /ТАСС/. Центр профессиональных компетенций заработал в краевой школе №1 Комсомольска-на-Амуре для детей с ограниченными возможностями здоровья. Пространство появилось по национальному проекту "Образование", сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

"Новое образовательное пространство дает толчок для развития учеников и их дальнейшей профессиональной ориентации. Дети ходят не только на основные занятия, но и посещают дополнительные уроки. Неоценимую помощь им оказывают педагоги, которые всегда находятся рядом, поддерживают ребят. В помощь педагогам закупили моноблоки, ноутбуки и интерактивные панели", - говорится в сообщении.

В учреждении обновлена материально-техническая база столярной и гончарной мастерских. К уже существующим профилям обучения добавились новые - "Слесарное дело" и "Переплетно-картонажное дело". Для каждого профиля закуплено современное и безопасное оборудование. Школьники смогут развиваться творчески и физически. Предусмотрено качественное психолого-педагогическое сопровождение. Для этих целей обновили коррекционно-развивающий класс и кабинет адаптивной физической культуры. Там появились беговая дорожка, велосипед, иппотренажер, утяжелители, массажеры, коммуникаторы и интерактивная песочница.

В этом году по нацпроекту оборудование получили мастерские трех краевых образовательных учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Помимо Комсомольска-на-Амуре, это Амурск и Хабаровск.