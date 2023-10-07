В Саратовской области на модернизацию музеев направили около 55 млн рублей

Работы будут проводить в рамках нацпроекта "Культура"

САРАТОВ, 7 октября. /ТАСС/. Около 55 млн рублей направили в Саратовской области в 2023 году на модернизацию семи музеев по нацпроекту "Культура". Об этом ТАСС сообщила министр культуры региона Наталия Щелканова.

"Этот год стал знаменательным для муниципальных и государственных музеев в регионе. Проводится техническое переоснащение шести муниципальных и одного государственного музеев. Масштабная модернизация на общую сумму порядка 55 млн рублей преобразит, в частности, Энгельсский краеведческий музей, дом-музей В. И. Чапаева в Пугачеве, экспозиции мемориального дома семьи Чернышевских музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского. Музеи получат новое выставочное оборудование, в том числе с использованием мультимедийных технологий, профессиональных систем освещения и звукового сопровождения", - сказала министр.

Щелканова отметила, что в государственном музее писателя Константина Федина в Саратове в этом году обновят экспозиционный зал "Кабинет писателя". Кроме того, там появится планетарный сканер, который позволит оцифровывать книги и документальные материалы в высоком качестве с минимальным отрицательным влиянием на музейные предметы.

В Балашове завершили ремонт краеведческого музея. "Балашов - единственный обладатель здания, построенного специально для размещения в нем краеведческого музея. И сегодня этот муниципальный музей, которому в прошлом году исполнилось 90 лет - крупнейший в правобережье Саратовской области. Более 57 тыс. предметов хранения, площадь около 1 000 кв. м", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, на территории Саратовской области работает 31 государственный и муниципальный музей, число предметов музейного фонда превышает 1 млн. "Музеи сегодня живут насыщенной жизнью: осуществляют активную экспозиционно-выставочную деятельность, реализуют различные проекты, становятся многофункциональными культурными центрами, внедряют новые форматы: квесты, мастер-классы, художественно-музыкальные вечера. И, конечно же, музейные пространства идут в ногу со временем", - отметила глава ведомства.

В 2022 году в области модернизировали два краеведческих музея - в Петровске и Вольске. На работы выделили порядка 11 млн рублей.