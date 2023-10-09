Морской порт Кубани на 10% увеличил выработку благодаря бережливым технологиям

Экспертную поддержку оказывали специалисты регионального центра компетенций

КРАСНОДАР, 9 октября. /ТАСС/. Морской порт в Туапсе увеличил выработку на 10 благодаря внедрению в работу технологий бережливого производства по нацпроекту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Экспертную поддержку оказывали специалисты регионального центра компетенций. "Порт оптимизировал процесс перевалки грузов, он составляет 38% от общей выручки предприятия", - отметили в пресс-службе. В частности, эксперты Центра рассчитали необходимый остаток досмотровых устройств для обеспечения бесперебойной работы. "Для ускорения производственного процесса изготовили специальный крюк, который поднимает откидные аппарели, за счет смонтированной подсветки снизили время поиска стоянки для автотранспорта", - заметили в пресс-службе. В результате бережливые технологии помогли увеличить выработку в выбранном процессе на 10%, снизить запасы на 10% и сократить время протекания также на 10%.

"Доказанная эффективность бережливых технологий помогает предприятиям края перестроить многие процессы и дает толчок для развития производств, наращивания темпов работы, такой подход обеспечивает конкретные и быстрые результаты, а также открывает новые возможности для движения вперед", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе также напомнили, что нацпроект формирует современную производственную культуру. "Эксперты федерального и региональных центров компетенций бесплатно помогают предприятиям в достижении роста производительности труда, сегодня в регионе бережливые технологии внедряют более 280 организаций", - подчеркнули в пресс-службе. Нацпроект реализуется в Краснодарском крае с 2018 года.