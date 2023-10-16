16 октября, 02:27

В удаленном селе на Чукотке благодаря нацпроекту построили новый водовод

Как сообщили в правительстве региона, он позволит улучшить качество питьевой воды для населения в почти 400 человек

ТАСС, 16 октября. Строительство нового водовода завершено в селе Анюйск на Чукотке, в настоящий момент объект готовится к сдаче в эксплуатацию. Это позволит улучшить качество питьевой воды в селе с населением почти 400 человек, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Строительство водовода в рамках федерального проекта "Чистая вода" завершено, сейчас ведется оформление ввода объекта в эксплуатацию. Реализация объекта позволит обеспечить напор и качество питьевой воды для 380 жителей", - уточнили в правительстве Чукотского АО.

Село Анюйск расположено за Полярным кругом, в Билибинском муниципальном районе Чукотки. Село считается труднодоступным из-за своей удаленности от окружного центра. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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