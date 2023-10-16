На северном берегу Байкала в Бурятии уберут несанкционированную свалку в 3,5 га

Как сообщили в Минприроды республики, технический этап рекультивации уже выполнили на 75%

УЛАН-УДЭ, 16 октября. /ТАСС/. Несанкционированная свалка на северном берегу Байкала в Бурятии, занимающая 3,5 га, будет ликвидирована до конца 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

"Рекультивация ведется по федеральному проекту "Чистая страна" нацпроекта "Экология", будет вывезено в итоге 186 тыс. куб. м отходов. В апреле были завершены подготовительные работы, и началась непосредственно рекультивация. Технический этап выполнен на 75%: частично произведены выемка отходов и загрязненного грунта, устройство противофильтрационного экрана", - отметили в Минприроды Бурятии.

До конца года, отметили в министерстве, все работы будут завершены. Их общая стоимость - более 296 млн рублей.

Незаконная свалка расположена в границах города Северобайкальска, в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в которую входит само озеро с островами, прилегающая к нему водоохранная зона и особо охраняемые природные территории. В прошлом году рядом с Байкалом, на восточном берегу, так же по нацпроекту "Экология" была ликвидирована несанкционированная свалка в поселке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии: было вывезено 180 тыс. куб. м мусора.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. Байкал и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны. Там обитают около 2,6 тыс. видов и подвидов водных животных, более половины из которых - эндемики, то есть встречающиеся только в этом водоеме. В 1996 году озеро признано объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.