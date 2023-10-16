В Приморье заявили, что 80% жителей обеспечены чистой питьевой водой

На подключение к инженерным сетям земельных участков, где под жилую застройку выделяются участки для многодетных семей, в 2024 году будет направлено 145 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Около 80% жителей Приморского края обеспечены чистой питьевой водой, для увеличения этого показателя в регионе вводят объекты водоснабжения. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко во время общественных обсуждений краевого бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов.

"Мы продолжаем программу "Чистая вода", и на сегодняшний день удалось обеспечить питьевой водой около 80% жителей края. То есть, с 2020 года для этого проекта мы реализуем 11 объектов. <…> В этом году к вводу запланировано еще шесть объектов водоснабжения, и в 2024 году мы завершим работу на двух объектах", - сказал губернатор.

Он добавил, что на подключение к инженерным сетям земельных участков, где под жилую застройку выделяются участки для многодетных семей, в следующем году будет направлено 145 млн рублей.

Ключевая задача федерального проекта "Чистая вода", который входит в нацпроект "Жилье и городская среда" - увеличить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.