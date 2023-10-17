В Хабаровском крае до конца года квартиры в новых домах получат почти 1,4 тыс. человек

Работа ведется по национальному проекту "Жилье и городская среда"

ХАБАРОВСК, 17 октября. /ТАСС/. Ключи от квартир в новых домах, построенных в населенных пунктах Хабаровского края вместо ветхих, получат в 2023 году почти 1,4 тыс. человек. Об этом сообщила ТАСС начальник управления реализации программ переселения и формирования комфортной городской среды Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона Екатерина Пьянкова.

"Сейчас ведется строительство дома в селе Пивань Комсомольского района, пяти домов в Хабаровске, одного - в Комсомольске-на-Амуре", - сказала Пьянкова, уточнив, что эти дома сдадут до конца года. Также уже построены два дома в городе Бикине и два - в поселке Токи Ванинского района, квартиры в них в общей сложности получат 1 381 человек.

Жителям ветхих домов в поселке Токи ключи от новых квартир вручили накануне, сообщается на сайте регионального правительства. "57 семей получили ключи от своих квартир", - говорится в сообщении. В Токи построили многоквартирные дома на улице Железнодорожной - трехэтажные здания, рассчитанные на 62 квартиры. Во дворе обустроены спортивная и детская площадки.

Работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В 2022 году по программе сдали дом в поселке Селихино Комсомольского района. С 2019 года по нацпроекту в регионе жилищные условия улучшили 3 894 человека.