Производитель тары из Краснодара внедрит бережливые технологии по нацпроекту

Речь идет о компании "93 Регион", которая сможет таким образом усовершенствовать рабочие процессы, внедрить дополнительную мотивацию для каждого сотрудника

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Производитель стеклянной и пластиковой тары из Краснодарского края внедрит на своем предприятии технологии бережливого производства по нацпроекту. Это подразумевает соглашение, подписанное между компанией, министерством экономики Кубани и региональным центром компетенций.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, речь идет о компании "93 Регион", которая сможет таким образом усовершенствовать рабочие процессы, внедрить дополнительную мотивацию для каждого сотрудника. "В ближайшее время эксперты центра компетенций проведут диагностику предприятия, выявят потери в производственном процессе и приступят к оптимизации, а специалисты компании пройдут бесплатное обучение инструментам бережливого производства", - пояснили в пресс-службе. Кроме того, из числа участников рабочей группы подготовят внутренних инструкторов для последующей передачи знаний.

В пресс-службе напомнили в этой связи, что вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики - обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. При этом выручка компании должна быть от 400 млн в год, доля иностранного капитала не должна превышать 50%. "Сегодня в нацпроекте участвуют более 280 кубанских компаний, для них предусмотрели различные виды господдержки: льготные займы регионального фонда развития промышленности, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 90%, субсидии с повышающим коэффициентом, бесплатные образовательные программы", - заключили в пресс-службе.