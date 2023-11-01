В Приамурье с начала года многодетным семьям выплатили почти 400 млн рублей матподдержки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Более 3,6 тыс. многодетных семей в Амурской области получили материальную поддержку на общую сумму почти 400 млн рублей по нацпроекту "Демография" с начала года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Поддержка семей с детьми, особенно многодетных - одна из приоритетных задач, которую поставил президент России Владимир Владимирович Путин перед всеми уровнями власти. В этой работе нам помогает нацпроект "Демография", только в этом году благодаря федеральной поддержке амурские семьи получили в общей сложности почти 393 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра соцзащиты населения Натальи Киселевой. В этом году такую поддержку получили более 3,6 тыс. многодетных семей.

Выделяемые средства выплачиваются в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который является частью национального проекта "Демография". Если в семье рождается третий или последующий ребенок, то родители ежемесячно получают 17 199 рублей.

В 2022 году ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей получили более 5 тыс. семей. На эти цели было выделено более 695 млн рублей из федерального и областного бюджетов.