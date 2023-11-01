Шадаев заявил о достижении целей нацпроекта "Цифровая экономика"

Министр цифрового развития отметил, что "результатом реализации программы стало то, что фактически "Цифровая экономика" - одна из первых программ, которая получила поручению президента на реинкарнацию"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Задачи, которые ставились перед нацпроектом "Цифровая экономика", были достигнуты к ее завершению. Об этом в ходе форума издания Cnews сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"В целом, я считаю, что все задачи, которые перед этой программой ставились, они все достигнуты. Часть показателей уже выполнены, часть будут выполнены до конца следующего года. Самое главное, результатом реализации программы стало то, что фактически "Цифровая экономика" - одна из первых программ, которая получила поручению президента на реинкарнацию", - сказал Шадаев.

Он напомнил, что с 2025 года по поручению президента будет запущен нацпроект "Экономика данных". "Фактически президент в своем выступлении задал ее структуру, она станет, в моем понимании, еще более глобальной, затронет очень активно регионы, государственные компании", - добавил он.

Шадаев также сообщил, что до конца ноября планируется провести стратегическую сессию в правительстве по обсуждению основных приоритетов и параметров этой программы, а до середины следующего года ее должны будут утвердить. "Я считаю - это хороший результат, что президент дал поручение нацпрограмму фактически продлить. При этом, в моем понимании, существенно расширить ее рамки", - добавил министр.

Он рассказал, что нацпроект будет включать прикладные задачи, связанные с организацией инфраструктуры, видеонаблюдения, умный транспорт, автономные беспилотники до уровня сложных технологических заделов, связанных с квантовым вычислениями.