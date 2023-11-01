Под Сургутом отремонтировали мост

Он связывает Югру с Ямалом и другими регионами России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершили ремонт на автодорожном мосту имени Валентина Солохина через Обь возле Сургута. Его полностью привели в нормативное состояние, сообщается на едином официальном сайте госорганов Югры.

"Строительно-монтажные работы начались еще в прошлом году. За это время специалисты подрядной организации демонтировали старое асфальтобетонное покрытие и гидроизоляцию металлических пролетных строений, а затем уложили новые, отвечающее современным требованиям", - говорится в сообщении.

Качество проведенного ремонта оценила комиссия в составе представителей заказчика и технического контроля подрядной организации. Специалисты заключили, что работы выполнены в соответствии с нормативными требованиями. Кроме того, введенные на время ремонта весогабаритные ограничения сняты. Благодаря этому теперь разрешено движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств массой более 44 тонн.

Мост через Обь возле Сургута ввели в эксплуатацию в 2000 году, он является одним из важнейших транспортных объектов Ханты-Мансийского автономного округа. Объект связывает Югру с Ямалом и другими регионами России. Сейчас интенсивность движения транспорта по нему почти в три раза превышает расчетную и достигает 20 тыс. автомобилей в сутки, поэтому важно было привести объект в нормативное состояние.

Возле Сургута ведется строительство второго мостового перехода через Обь. Необходимость его возведения ранее поддержало правительство России и президент Владимир Путин. Таким образом будут перераспределены транспортные потоки, разгружен эксплуатируемый мост через Обь в Сургутском районе, работающий в режиме трехкратной перегрузки. Новый мост создаст альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесных машин, обеспечит стабильную автотранспортную связь с другими регионами России.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения. Нацпроекты реализуются по решению президента России с 2019 года.