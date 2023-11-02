Хуснуллин заявил, что план дорожных работ по нацпроекту выполнен более чем на 90%

Строители уложили свыше 135,5 млн кв. м верхних слоев асфальтобетона

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Дорожные работы, проводимые на объектах национального проекта "Безопасные качественные дороги", выполнены более чем на 90%. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"В регионах страны продолжается реализация одного из самых узнаваемых среди россиян нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Строители набрали хороший темп работ и на сегодняшний день уложили 91,6% верхних слоев асфальтобетона - это свыше 135,5 млн кв. м. Кроме этого, введены в эксплуатацию более 3,4 тыс. объектов", - отметил Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении.

Всего, по словам вице-премьера, в этом дорожно-строительном сезоне в нормативное состояние будут приведены свыше 6,6 тыс. объектов общей протяженностью более 21,8 тыс. км.

В этом году уже приведены к нормативу 87 объектов протяженностью почти 102 км в Чеченской Республике. В том числе специалисты обновили четыре участка автодороги Ищерская - Червленная, соединяющей населенные пункты Наурского и Шелковского районов с Грозным.

В Кировской области на объектах нацпроекта уложено свыше 1,7 млн кв. м, таким образом, фактическая площадь укладки верхних слоев дорожного покрытия превысила 100%.

Работа по укладке асфальтобетона полностью завершилась и в Самарской области, где в этом году в план работ вошли 117 объектов общей протяженностью свыше 385 км. При этом в Самаре и Тольятти ремонт улично-дорожной сети специалисты завершили досрочно еще в августе. Так, в Самаре к нормативу приведены 47 участков общей протяженностью 44,7 км, а в Тольятти - 10 участков суммарной длиной 18,5 км.