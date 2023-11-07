В Якутии открыли 50-й по счету мост, построенный за последние пять лет

Протяженность мостового перехода вместе с подходами составила 1,57 км

ЯКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. В Якутии запустили движение по мостовому переходу через реку Нюю в Ленском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Торжественная церемония открытия рабочего движения по новому мостовому переходу через реку Нюя на 114-м км автодороги "Мухтуя" в Ленском районе республики состоялась 7 ноября, в Якутии. Это 50-й мостовой переход, построенный в республике за последние пять лет в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Церемония запуска движения прошла с участием главы Якутии Айсена Николаева по видео-конференц-связи. Протяженность мостового перехода - 183,4 м, вместе с подходами - 1,57 км.

Глава региона отметил, что мостовой переход является стратегически важным объектом для развития Западной Якутии. Он будет обеспечивать бесперебойное круглогодичное движение в одном из основных промышленных районов республики, в том числе Ленске, где проживает более 20 тыс. человек. "Вложено в масштабный проект более 1,2 млрд рублей. Новый мост соответствует всем самым современным требованиям безопасности и надежности. Он строился в крайне непростых климатических условиях, в непростой экономической ситуации. Но несмотря на это, общими усилиями, в первую очередь усилиями мостовиков, дорожников, объект введен в срок", - приводятся в сообщении слова Николаева.

Как отметил глава Якутии в своем Telegram-канале, в 2023 году ввели два моста через реки Менкюле и Томпорук на автодороге "Яна", строительные работы ведутся еще на пяти мостовых переходах, которые введут в 2024 году.

Всего в Якутии за пять лет по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтировали рекордные 2,5 тыс. км автодорог федерального, республиканского и местного значения.