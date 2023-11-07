Крым, Чечня и КБР стали лидерами по достижениям нацпроекта "Культура"

По данным вице-премьера России Татьяны Голиковой, несколько регионов также досрочно завершили работу по мероприятиям проекта

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Крым, Кабардино-Балкарская Республика и Чечня стали лидерами по достижениям нацпроекта "Культура" в 2023 году, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

"Среди лидеров плановых достижений национального проекта "Культура": Республика Крым - завершен капитальный ремонт Крымского государственного театра юного зрителя, в Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике, Хабаровском крае построены и введены в эксплуатацию центры культурного развития", - говорится в сообщении по итогам совещания о промежуточных итогах реализации нацпроекта "Культура" в 2023 году.

Как отметила Голикова, несколько регионов также досрочно завершили работу по мероприятиям проекта, срок исполнения которых был запланирован на 2024 год. "В Республике Татарстан завершена реконструкция здания районного Дома культуры в городе Буинске, в Республике Саха (Якутия) - капитальный ремонт Государственного театра оперы и балета имени Сивцева, в Калужской области - капитальный ремонт областного драматического театра, в Республике Марий Эл - реконструкция дома культуры в деревне Ивансола Куженерского района, в Курской области - строительство дома культуры в селе Красниково Пристенского района, а в Пензенской области - работы по реновации, сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая",- сказала вице-премьер.

Министр культуры Ольга Любимова также рассказала, что в 2023 году в 59 регионах завершили строительство и капитальный ремонт сельских домов культуры, создали 105 модельных библиотек, а 247 детских школ искусств оснастили музыкальными инструментами и оборудованием. Кроме того, в регионы поставили 48 автоклубов, оснастили оборудованием 97 муниципальных музеев, а более 29 тыс. работников учреждений культуры прошли повышение квалификации.