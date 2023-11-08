В Вологодской области сдали в 1,4 раза больше отремонтированных дорог

В регионе к нормативу привели 400 км дорожного полотна

ТАСС, 8 ноября. Дорожные компании в Вологодской области завершили ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". За счет дополнительного федерального и регионального финансирования к нормативу привели 400 км региональных дорог, что в 1,4 раза больше изначально запланированных на 2023 год 270 км, сообщила пресс-служба правительства области.

"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" проведен ремонт 381 км дорог регионального значения, 19 км - дорог улично-дорожной сети Вологды и Череповца. Выделение дополнительных средств федерального и областного бюджетов позволило обеспечить ремонт 400 км дорог при плановом значении 270 км", - говорится в сообщении.

Показатель 2023 года - это второй результат по общей протяженности ремонта дорог в регионе с момента реализации нацпроекта. Больше ремонтов провели только в 2021 году - 459 км. В 2023 году за счет дополнительного федерального финансирования с опережением графика провели работы на 78 км региональных дорог, 13 дорог ввели в эксплуатацию ранее запланированного срока. Из 57 объектов, ввод которых запланирован в 2023 году, 36 объектов уже сдали (25 региональных дорог, 5 улиц в Вологде и 6 - в Череповце), 21 объект находится на стадии приемки работ (15 региональных дорог, по три улицы в Вологде и Череповце).

Вологодская область занимает 1-е место по протяженности дорог в Северо-Западном федеральном округе и 18-е в России, занимая по площади всего 1% территории страны. Из 28 тыс. км вологодских дорог порядка 10 тыс. - регионального значения и еще 16,6 тыс. - муниципального и районного.