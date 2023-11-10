В РФ младенческая смертность снизилась на 6,8% благодаря нацпроекту "Здравоохранение"

Она составила 4,1 промилле

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Национальный проект "Здравоохранение", который в России реализуют с 2019 года, позволил снизить младенческую смертность на 6,8% - до 4,1 промилле. В некоторых регионах проект реализуют в опережающем темпе, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам совещания с регионами о ходе реализации нацпроекта.

"Национальный проект "Здравоохранение" направлен на сохранение жизни и здоровья наших граждан, на повышение качества и доступности медицинской помощи. Реализация мероприятий нацпроекта позволила снизить на 6,8% младенческую смертность до 4,1%, завершить строительство и ввод в эксплуатацию 818 объектов первичного звена, 8 онкологических больниц, 15 детских больниц, создать 497 центров амбулаторной онкологической помощи и 3 589 фельдшерско-акушерских пунктов", - привели в сообщении слова Голиковой.

Кроме того, 1 617 передвижных медицинских комплексов и 14 282 автомобиля закупили и ввели в эксплуатацию. Также выполнено свыше 6,1 млн высокотехнологичных операций, и более 72 тыс. человек эвакуировано для оказания необходимой медицинской помощи.

"Нацпроект "Здравоохранение" в ряде регионов реализуется в опережающем темпе. Досрочно завершено строительство и реконструкция объектов здравоохранения в Орловской, Пензенской, Самарской и Рязанской областях, Республике Мордовия", - отметила вице-премьер.

Благодаря нацпроекту ведущие научные учреждения страны провели более 500 тыс. телемедицинских консультаций, чтобы обеспечить пациентов высококвалифицированной медицинской помощью. Также свыше 32 млн россиян воспользовались информационным ресурсом "Мое здоровье".

Голикова подчеркнула, что губернаторам необходимо держать на личном контроле реализацию всех показателей нацпроекта в установленные сроки, в том числе с учетом поручения президента РФ Владимира Путина по опережающему развитию инфраструктуры здравоохранения, уделив особое внимание диспансеризации населения страны.