16 ноября, 02:57

В Приморье капитально отремонтируют более 50 медицинских объектов

Как сообщили в региональном правительстве, капремонт запланировали на 2024 год

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт 56 медицинских объектов запланирован в Приморье на следующий год. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Капремонт 56 объектов приморского здравоохранения запланирован на 2024 год. Кроме того, продолжится строительство двух центральных районных больниц и девяти поликлиник", - говорится в распространенном сообщении.

Заместитель председателя регионального правительства Анастасия Худченко отметила, что с первичной медико-санитарной помощью сталкиваются 80% получателей медицинских услуг. В этом году капитально были отремонтированы 36 объектов для 18 медицинских учреждений. Еще 12 новых больниц и поликлиник строятся, 4 из них начнут работать в следующем году. Завершение строительства остальных объектов запланировано на 2025 год.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения, входящая в нацпроект "Здравоохранение", реализуется в Приморье с 2021 по 2025 год. За этот период будет отремонтировано 140 объектов, установлено 379 единиц оборудования, автопарки обновятся на 343 машины санитарного транспорта. 

Теги:
РоссияПриморский край
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