Нацпроект по развитию БАС предполагает поддержку производства на базе технологий РФ

Как отметили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова, "необходимо обеспечить производство собственных ключевых узлов и комплектующих, разработать свои технологии и компетенции"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Нацпроект по развитию отрасли беспилотников в РФ предполагает поддержку производства беспилотных авиационных систем (БАС) на основе отечественных линий разработки, а именно - обеспечение производства собственных ключевых технологий и компетенций. Об этом журналистам сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"Нацпроект по развитию отрасли беспилотников предполагает поддержку производства БАС на основе собственных линий разработки. То есть, необходимо обеспечить производство собственных ключевых узлов и комплектующих, разработать свои технологии и компетенции", - отметили в секретариате по итогам заседания президиума правкомиссии по развитию беспилотных авиационных систем под председательством Белоусова с участием более 20 крупнейших производителей БАС в России. Заседание состоялось на площадке индустриального парка "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва".

"Наше сегодняшнее заседание проходит при участии производителей беспилотников, чтобы подвести промежуточные итоги и определить конкретные производственные планы на предстоящий 2024 год для выполнения показателей нацпроекта и какие условия правительство Российской Федерации должно создать для того, чтобы эти планы бизнеса реализовались", - процитировали Белоусова в секретариате.

В частности, Минпромторг совместно с бизнесом формирует карты технологической кооперации, выявляет сквозные элементы, которые могут быть унифицированы в различных типах БАС и обеспечивает фокусировку мер государственной поддержки разработки и производства таких элементов, сообщили в секретариате.

В свою очередь первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков рассказал о поквартальном плане производства беспилотных авиационных систем на 2024 год, который разработан совместно с производителями БАС, в увязке с графиком сертификации. Так, в рамках нацпроекта увеличится объем произведенных российских БАС до 11,6 тыс. штук (не включая образовательные беспилотники массой менее 1 кг), что позволит увеличить долю отечественных БАС в общем объеме российского рынка до 42% и увеличить объем гражданского рынка БАС и услуг на 15 млрд рублей. При этом, мерами поддержки отрасли, разработанными в рамках нацпроекта, будет охвачено более 9,5 тыс. машин, что составляет почти 70% от производственных планов, рассказали в секретариате.

"С 1 января мы должны запустить инструменты поддержки в рамках нацпроекта. Для оперативности внедрения механизмов Минпромторг сделал акцент на уже существующие - это Фонд развития промышленности, обратный инжиниринг, программы льготного лизинга и механизм предоставления скидки на отечественные машины", - отметил Осьмаков, слова которого приводятся в сообщении.