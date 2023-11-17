Путин: власти продолжат поддерживать учреждения культуры после завершения нацпроекта

Как отметил президент, на финальную стадию вышла работа по бюджету

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Российские власти продолжат работать по всем направлениям поддержки культурных учреждений в регионах после завершения национального проекта "Культура". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Что касается проекта - заканчивается, но жизнь наша не заканчивается. <…> Мы будем работать по всем этим направлениям, связанным с культурой. Сейчас уже на финальную стадию вышла работа по бюджету. Но есть проект, нет проекта - все основные направления будем учитывать. Под руководством министерства культуры будем действовать. Сейчас делаем четыре крупных кластера: в Калининграде, Владивостоке, Кемерове, Севастополе. Но это только одно из направлений для того, чтобы поднять интерес к этим регионам, помочь людям, которые так живут, почувствовать себя включенными в самом широком смысле в культурную жизнь страны, подвинуть туда наши самые лучшие возможности в музейной деятельности, театральной деятельности, музыкального искусства. Это далеко не все, что мы будем делать. Как мы упакуем, мы еще посмотрим. Но это уже дело техники", - пояснил Путин.