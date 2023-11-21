В ЛНР библиотеки получили 47 тыс. детских книг в рамках нацпроекта "Культура"

До конца ноября планируется поставить еще 43 тыс. книг

ЛУГАНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Более 47 тыс. книг для детей получили библиотеки в Луганской Народной Республике (ЛНР) в рамках национального проекта "Культура". Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Библиотеки республики получили более 47 тыс. экземпляров литературы для детей в рамках реализации национального проекта "Культура", - приводятся в сообщении слова министра культуры ЛНР Дмитрия Сидорова.

До конца ноября планируется поставить еще 43 тыс. книг.

Также в рамках нацпроекта детские школы искусств республики получили 187 комплектов звукового и светового оборудования.

Министр отметил, что в планах поставка 286 музыкальных инструментов и комплектующих к ним, более 14 тыс. экземпляров учебной литературы, учебных стендов и наглядных пособий, специализированного оборудования для художественного творчества, а также офисной техники. Кроме того, планируется обновить более 500 кресел в концертных залах детских школ искусств.