21 ноября, 13:58

В ЛНР библиотеки получили 47 тыс. детских книг в рамках нацпроекта "Культура"

До конца ноября планируется поставить еще 43 тыс. книг

ЛУГАНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Более 47 тыс. книг для детей получили библиотеки в Луганской Народной Республике (ЛНР) в рамках национального проекта "Культура". Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Библиотеки республики получили более 47 тыс. экземпляров литературы для детей в рамках реализации национального проекта "Культура", - приводятся в сообщении слова министра культуры ЛНР Дмитрия Сидорова.

До конца ноября планируется поставить еще 43 тыс. книг.

Также в рамках нацпроекта детские школы искусств республики получили 187 комплектов звукового и светового оборудования.

Министр отметил, что в планах поставка 286 музыкальных инструментов и комплектующих к ним, более 14 тыс. экземпляров учебной литературы, учебных стендов и наглядных пособий, специализированного оборудования для художественного творчества, а также офисной техники. Кроме того, планируется обновить более 500 кресел в концертных залах детских школ искусств. 

Теги:
РоссияЛНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация