21 ноября, 15:47

Минстрой заявил об освоении бюджета нацпроекта "Жилье и городская среда" на 84%

Это выше показателей прошлого года, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Кассовое освоение бюджета по нацпроекту "Жилье и городская среда" составляет 84%, что выше показателей прошлого года, сообщается в Telegram-канале Минстроя РФ.

"В настоящее время кассовое освоение по нацпроекту ["Жилье и городская среда"] составляет 84%, что выше показателей прошлого года", - говорится в сообщении по итогам совещания о реализации госпрограмм и ведомственных мероприятий, которое провел глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

По информации ведомства, одним из основных вопросов совещания стало кассовое освоение бюджетных средств. В частности, по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" оно составляет 77,5%, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 5,4%, уровень достижения программы - 98,4%.

Также в настоящее время по федеральному проекту "Инфраструктурное меню" за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов введено 57 объектов, завершено четыре мероприятия по закупке общественного транспорта. По программе "Стимул" введено в эксплуатацию 55 объектов, на 1 ноября 2023 года ввод жилья в рамках мероприятия составляет 7,26 млн кв. м. Для повышения доли граждан, обеспеченных водой из систем централизованного водоснабжения, по федеральному проекту "Чистая вода" введено 102 объекта.

В рамках комплексной государственной программы "Строительство", по данным ведомства, с начала года введено 24 объекта. Работа продолжается ежедневно, большая часть социально значимых объектов будет введена до конца года. 

Теги:
РоссияФайзуллин, Ирек Энварович
© Информационное агентство ТАСС
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