21 ноября, 17:39

В школах Чувашии намерены создать более 1,1 тыс. мест для дополнительного образования

Реализовать проект планируют в 2024 году

ЧЕБОКСАРЫ, 21 ноября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ создали  в образовательных организациях Чувашии за пять лет, в 2024 году откроют еще более 1,1 тыс. мест. Об этом сообщил глава Минобразования региона Дмитрий Захаров на правительственном часе в Госсовете республики, говоря о реализации мероприятий национального проекта "Образование".

"В рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" создано в текущем году 766 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. С начала реализации проекта [в 2019 году] создано 1 532 новых места в 41 школе. В следующем году в республике [планируется] создать 1 121 новое место", - отметил Захаров.

Он уточнил, что в школах организуются туристические клубы, физкультурно-спортивные секции, кружки робототехники и авиамоделирования. Министр добавил, что мероприятия проводятся по региональному проекту "Успех каждого ребенка" (входит в состав нацпроекта "Образование"), на финансирование которых в 2019-2023 годы выделили более 1,5 млрд рублей, в том числе из федеральной казны - почти 500 млн рублей.

"За текущий год услугами дополнительного образования охвачено более 150 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 81% от общего числа детей в республике", - добавил Захаров. 

Теги:
РоссияЧувашия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация