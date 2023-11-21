В школах Чувашии намерены создать более 1,1 тыс. мест для дополнительного образования

Реализовать проект планируют в 2024 году

ЧЕБОКСАРЫ, 21 ноября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ создали в образовательных организациях Чувашии за пять лет, в 2024 году откроют еще более 1,1 тыс. мест. Об этом сообщил глава Минобразования региона Дмитрий Захаров на правительственном часе в Госсовете республики, говоря о реализации мероприятий национального проекта "Образование".

"В рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" создано в текущем году 766 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. С начала реализации проекта [в 2019 году] создано 1 532 новых места в 41 школе. В следующем году в республике [планируется] создать 1 121 новое место", - отметил Захаров.

Он уточнил, что в школах организуются туристические клубы, физкультурно-спортивные секции, кружки робототехники и авиамоделирования. Министр добавил, что мероприятия проводятся по региональному проекту "Успех каждого ребенка" (входит в состав нацпроекта "Образование"), на финансирование которых в 2019-2023 годы выделили более 1,5 млрд рублей, в том числе из федеральной казны - почти 500 млн рублей.

"За текущий год услугами дополнительного образования охвачено более 150 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 81% от общего числа детей в республике", - добавил Захаров.