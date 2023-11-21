В Чувашии в 2024 году намерены открыть четыре новые школы

В частности, в Чебоксарах планируют возвести два образовательных учреждения

ЧЕБОКСАРЫ, 21 ноября. /ТАСС/. В Чувашии намерены открыть в 2024 году четыре новые школы. Об этом сообщил на "Правительственном часе" в Госсовете республики глава Минобразования региона Дмитрий Захаров, говоря о реализации мероприятий национального проекта "Образование".

"Завершается строительство школы на 1,65 тыс. мест в микрорайоне Садовый в Чебоксарах. Школа станет самой большой в Чувашской Республике и одной из самых больших на территории Приволжского федерального округа. Осуществляется строительство еще четырех общеобразовательных организаций со сроком ввода в эксплуатацию в 2024 году", - сказал Захаров.

Он отметил, что планируется открыть школу на 1,5 тыс. мест в микрорайоне Университетский-2 в Чебоксарах. Кроме того, еще три образовательных учреждения возводятся по концессии: школа на 1,4 тыс. мест в микрорайоне Солнечный в Чебоксарах, школа на 1,1 тыс. мест в Новочебоксарске и школа на 825 в селе Кугеси Чебоксарского округа.

Захаров добавил, что в Чебоксарах с начала реализации регионального проекта "Современная школа", который входит в состав нацпроекта "Образование", построили школы в микрорайонах Новый город и Волжский-3 на 1,6 тыс. и 1,1 тыс. мест соответственно. "Они помогли существенно разгрузить действующие в столице Чувашской Республики общеобразовательные организации", - подчеркнул министр.

Школу в микрорайоне Садовый, строительство которой началось в августе 2020 года, планируют открыть в декабре. Первоначально ее собирались ввести в эксплуатацию до конца 2022 года, но сроки перенесли из-за смены подрядчиков.