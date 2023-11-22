В поселке Хороль Приморского края модернизировали систему водоснабжения

Работы проводились по нацпроекту "Жилье и городская среда"

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Реконструкция системы водоснабжение в поселке Хороль Приморского края завершена по национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба правительства Приморья. Почти 10 тыс. жителей поселка получили доступ к чистой питьевой воде.

"Благодаря строительству водопровода почти 10 тысяч жителей Хороля обеспечены питьевой водой надлежащего качества. Повышена надежность функционирования систем водоснабжения - отсутствуют порывы на центральном водоводе, устранен физический износ систем водоснабжения. Внедрены современные инновационные технологии, обеспечивающие энергосбережение и повышение энергоэффективности, включая сокращение непроизводительных расходов воды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что модернизация системы водоснабжения велась в три этапа. Проложены полипропиленовые трубы протяженностью почти 15 километров, установлены колодцы, запорная арматура. Также смонтировано два резервуара чистой воды, построены здания насосной и трансформаторных подстанций, проложена линия ЛЭП, установлено необходимое оборудование, ограждение территории.

По данным министерства ЖКХ Приморского края, благодаря программе "Чистая вода" объекты водоснабжения строятся также в Партизанском, Хасанском, Яковлевском муниципальных округах, Дальнегорске, Лесозаводске и Фокино. Практически все они будут сданы до конца текущего года. За годы реализации проекта в регионе чистую воду получили десятки тысяч жителей.