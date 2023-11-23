В Якутии завершили ликвидацию хвостохранилища золотоизвлекательной фабрики

Площадь рекультивируемых земель составила 10,3 га

ЯКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Работы по ликвидации хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) по нацпроекту "Экология", которые начались в 2021 году, завершены в Якутии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкологии Якутии.

"В 2023 году в рамках национального проекта "Экология" завершена ликвидация хвостохранилища Куларской ЗИФ в Усть-Янском районе стоимостью 942 млн рублей с субсидированием из федерального бюджета", - сообщили в министерстве.

Хвостохранилище Куларской ЗИФ находится на территории упраздненного поселка Кулар. Введено в эксплуатацию в 1965 году, предназначалось для складирования отходов обогащения золотоизвлекательной фабрики и создания системы оборотного водоснабжения. С 1990 года хвостохранилище не эксплуатируется. Его ликвидация началась в 2021 году.

Работы по ликвидации проходили по региональному проекту "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Площадь рекультивируемых земель составила 10,3 га.