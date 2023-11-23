Псковская область получит 1 млрд рублей на строительство школ

Деньги пойдут на создание проектной документации для возведения школы для одаренных детей и на завершение строительства учебного заведения в Пыталовском районе

ПСКОВ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области получат из федерального бюджета более одного миллиарда рублей на строительство новых школ: благодаря этому в регионе будет создана проектная документация для возведения школы для одаренных детей, а также завершено строительство школы в Пыталовском районе, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Более одного миллиарда рублей получит Псковская область на строительство новых школ. Согласно распоряжению Правительства РФ 285 млн рублей предназначено для разработки проектно-сметной документации для строительства школы для одаренных детей", - отмечается в сообщении

По данным пресс-службы, 800 млн рублей будет направлено на окончание строительства нового здания Линовской школы в Пыталовском районе, в Гдовском районе, а также возведение пристройки к школе в Себежском районе. "Работы ведутся в рамках нацпроекта "Образование", <..> при всестороннем участии областных и районных властей", - говорится в сообщении.