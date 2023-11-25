25 ноября, 04:36

В Якутии по нацпроекту открыли дом-интернат для пожилых и людей с инвалидностью

Стоимость объекта составляет более 562 млн рублей

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Дом-интернат для пожилых и людей с инвалидностью на 65 мест открылся в селе Намцы, административном центре Намского района Якутии.

"Я очень рад, что сегодня у нас в Намцах открылся замечательный дом для нашего старшего поколения, для лиц с ограниченными возможностями. На сегодняшний день точно можно сказать, что это, наверное, лучшее учреждение такого типа у нас в республике, построенное благодаря решению нашего президента в рамках национальных проектов по федеральной программе "Старшее поколение", - сказал глава Якутии Айсен Николаев на открытии соцучреждения.

Интернат разместился в новом двухэтажном здании на площади почти 5 тыс. кв. м, что позволит развивать возможности для поддержки старшего поколения и людей с ограниченными возможностями. "Мы уже сегодня видим, что здесь впервые появляются возможности не только для постоянного проживания, но и временного проживания пожилых людей, даже дневные стационары здесь будут открываться. Будет здесь также возможность предоставления широких услуг, начиная от физкультуры и заканчивая досугом, компьютерной грамотностью. Это должно стать стандартом для не только новых, но и уже и существующих наших социальных учреждений", - отметил Николаев.

Стоимость объекта составляет более 562 млн рублей. 

Теги:
РоссияНиколаев, Айсен СергеевичРеспублика Саха (Якутия)
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