В Приамурье заявили о перевыполнении плана по искусственному лесовосстановлению на 25%

Работы проводятся в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноября. /ТАСС/. План по искусственному лесовосстановлению в Амурской области выполнили на 125% на общей площади 5,6 тыс. га по нацпроекту. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Елена Зотова.

"В рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" на территории Амурской области на землях лесного фонда выполнены работы по искусственному лесовосстановлению на площади 5646,59 га (125 % от годового плана)", - сказала Зотова. На эти цели было потрачено 51,5 млн рублей.

В целом общий показатель по естественному лесовосстановлению в регионе выполнен на 84% на площади почти 27 тыс. га. К концу года составит 100%.

Также в этом году на 22,4% перевыполнен план работы по подготовке почвы под лесные культуры. Общая площадь составила свыше 5,5 тыс. га. По агротехническому уходу за лесными культурами план выполнен на 105% (почти 7 тыс. га).

Кроме того, в настоящее время продолжается заготовка семян сосны обыкновенной. В целом заготовка семян лесных растений составляет 86%, более 1 тыс. кг.

На реализацию мероприятий регионального проекта "Сохранение лесов" в 2023 году министерству была выделена субвенция из федерального бюджета на лесовосстановление в размере 73,15 млн рублей. Средства были потрачены на искусственное восстановление, подготовку почвы под лесные культуры и их агротехнический уход, естественное лесовосстановление, заготовку семян лесных растений, уход за лесосеменной плантацией.