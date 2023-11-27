27 ноября, 08:44

Финальный вариант нацпроекта "Экономика данных" подготовят летом 2024 года

Как сообщили в Минцифры, инициативы по нему находятся в проработке

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Инициативы по новому национальному проекту "Экономика данных" находятся в проработке, а финальный вариант будет готов летом 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию, с которой министр цифрового развития Максут Шадаев выступал на стратегической сессии в правительстве 21 ноября, сообщила, что в "Экономику данных" войдут 10 федеральных проектов: "Цифровая инфраструктура", "Искусственный интеллект", "Цифровые платформы в госуправлении", "Системы и сети передачи данных", "Кадры", "Инфраструктура вычислений и облачных сервисов", "Отечественные решения в сфере IT", "Развитие квантовых технологий", "Кибербезопасность" и "Наука".

"Сейчас идет активная работа над новым нацпроектом. Все инициативы, которые должны лечь в его основу, пока находятся в проработке. Финальный вариант будет только летом 2024 года", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе отметили, что новый национальный проект затрагивает такие сферы, как образование, медицину, безопасность, промышленность и ЖКХ, развитие транспорта, связи и интернета. Целью нацпроекта будет перевод всей экономики, социальной сферы, органов власти на качественно новые принципы работы при помощи внедрения управления на основе данных, что позволит выйти на новый уровень в логистике, телемедицине, онлайн-образовании, предоставлении госуслуг.

Согласно данным газеты, всего на реализацию будущего нацпроекта "Экономика данных", который сменит "Цифровую экономику" на период с 2025 года по 2030 год, потребуется более 1,5 трлн рублей, а сам нацпроект может быть профинансирован, как пишет газета, в частности, за счет повышения платы за частотный спектр, уменьшения скидок на штрафы, налога на майнинг и коммерциализации систем "Электронного правительства".

По плану, представленному министром, до 15 декабря должны быть сформированы межведомственные рабочие группы по подготовке отдельных мероприятий, до 15 марта 2024 года должны быть подготовлены финансово-экономические обоснования их реализации, до 30 апреля нацпроект должен быть внесен на рассмотрение в правительство, а до 1 сентября Минцифры с другими заинтересованными ведомствами должен быть подготовлен план законодательного регулирования, необходимого для реализации нацпроекта, отметили "Ведомости".

О проекте

В начале сентября президент России Владимир Путин поручил утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Нацпроект должен предусматривать создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественного оборудования, технологий и программного обеспечения, в том числе, облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей. 

Теги:
Россия
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