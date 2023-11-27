В Вологодской области в 2024 году на благоустройство направят около 1,2 млрд рублей

В программу войдут 139 дворов и 40 общественных территорий

ТАСС, 27 ноября. Правительство Вологодской области направит на благоустройство территорий около 1,2 млрд рублей в 2024 году по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщила пресс-служба губернатора области.

"В 2024 году мы планируем провести благоустройство территорий в городах Вологодчины. В программу войдут 179 территорий, в том числе 139 дворовых и 40 общественных территорий. На это выделено 1,2 млрд рублей", - привела пресс-служба слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Сформированы адреса территорий на 2024 год, разрабатывается проектно-сметная документация и проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчиков, отметил он. На выделенные средства благоустроят общественные места и дворы в Вологде и Череповце, а также почти во всех остальных муниципалитетах области.

В целом нацпроект "Жилье и городская среда" является одним из наиболее капиталоемких в регионе наряду с нацпроектом "Безопасные качественные дороги", сообщила ранее заместитель губернатора Татьяна Голыгина. На 2024 год на проект "Жилье и городская среда" в целом выделено 3,6 млрд рублей, из них более 2,4 млрд рублей направят на расселение жильцов аварийных домов. В 2022 году на проект выделялось 2,7 млрд рублей.