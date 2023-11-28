В Удмуртии дополнительно отремонтировали восемь участков региональных трасс в 2023 году

Ремонты по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в республике завершены

ТАСС, 28 ноября. Удмуртская Республика в 2023 году благодаря эффективной реализации "дорожного" нацпроекта дополнительно отремонтировала восемь участков региональных трасс, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В текущем сезоне в основной перечень вошло 78 участков дорог общей протяженностью более 118 км. Однако благодаря эффективной реализации проекта в течение года, Удмуртия получила опережающее финансирование из федерального бюджета. За счет него удалось увеличить число ремонтируемых объектов. Дополнительными стали восемь участков региональных трасс протяженностью 47,2 км", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ремонты по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в республике завершены.

Среди обновленных объектов - дороги, к примеру, в Якшур-Бодьинском, Малопургинском, Сюмсинском районах. Один из значимых и наиболее протяженных объектов этого года - дорога Игра - Селты - Сюмси - граница Кировской области. Это так называемые въездные ворота в регион со стороны соседней Кировской области.

"Это была резонансная дорога. Много было жалоб на ее состояние, поэтому объект включили в нацпроект. Правда, мы разделили его на два участка - 8,4 км планировали отремонтировать в этом году, а 13,4 км - в 2024 году. Благодаря дополнительному финансированию мы с 2024 года перенесли объемы на 2023 год. То есть отремонтировали все сейчас, и протяженность восстановленного полотна от Кировской области практически до Сюмсей составила почти 22 км", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева.

В целом за время действия проекта в республике отремонтировали 389 дорожных объектов протяженностью 667 км. Сейчас в ижевской агломерации в нормативе 77,37% дорог, в планах довести этот показатель до 85%.