Глава Омской области заверил, что выбросы в атмосферу снизятся в 2024 году на 21 тыс. тонн

По словам Виталия Хоценко, на решение задачи предприятия направят около 150 млрд рублей

ОМСК, 30 ноября. /ТАСС/. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Омска, жители которого регулярно жалуются на загрязнение атмосферы, снизится в 2024 году на 21 тыс. тонн, заявил в своем бюджетном послании к Законодательному собранию Омской области губернатор региона Виталий Хоценко.

"Экологическая обстановка остается одним из острых вопросов для омичей. Для снижения выбросов загрязняющих веществ крупные омские предприятия реализуют Комплексный план до 2026 года с финансированием порядка 150 млрд рублей. Будут выведены из эксплуатации старые производственные установки на "Газпромнефть-ОНПЗ", модернизировано газоочистное оборудование на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. В следующем году выбросы снизятся на 21 тыс. тонн", - сказал Хоценко.

В пресс-службе Минприроды Омской области ТАСС уточнили, что это составляет порядка 10% от общего объема выбросов по состоянию на 2017 год, который лежит в основе всех расчетов при реализации федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".

Вице-премьер России Виктория Абрамченко во время рабочей поездки в Омск в августе 2021 года отметила, что город занимает пятое место среди городов России с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ.