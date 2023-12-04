В Красноярском крае площадь лесовосстановления увеличат на 27% в 2024 году

По данным министерства природных ресурсов и лесного комплекса региона, эта мера позволит достичь баланса между погибшими и восстановленными лесами

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Площадь лесовосстановления в Красноярском крае в рамках национального проекта "Экология" увеличится до 156,5 тыс. га, что на 27% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края со ссылкой на регионального министра Алексея Панова.

"Красноярский край наращивает темпы восстановления лесов. В 2024 году в регионе увеличат площадь лесовосстановления на 27%, до 156,5 тыс. га. Это необходимо для достижения главного показателя федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология": 100% баланса между погибшими и восстановленными лесами", - цитирует пресс-служба слова Панова.

По данным Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, в 2023 году в рамках нацпроекта "Экология" лесники и арендаторы края высадили более 17 млн саженцев хвойных пород на территории гослесфонда после вырубок и пожаров. "В том числе высадили первый миллион сеянцев с закрытой корневой системой, выращенных в собственных мини-теплицах. Сейчас в регионе построены шесть комплексов, в 2024 году возведут еще две теплицы. Наибольшее количество саженцев высадили в Мотыгинском, Абанском и Усольском лесничествах края", - сообщили в пресс-службе.

Лесники и арендаторы заготовили 11,3 тонны семян хвойных деревьев. Весной 2024 года их будут высеивать в питомниках, мини-теплицах и на лесокультурных площадях.

В Красноярском крае сосредоточено более 10% лесов страны. В рамках программы лесовосстановления в регионе высаживают ели, сосны и кедры.